Azeite virgem extra mais caro 0,25 euros por litro entre janeiro e abril

Em 26 de janeiro, um litro de azeite virgem extra, na fase de consumo, custava 6,52 euros, enquanto em 20 de abril já estava nos 6,77 euros.

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O azeite virgem extra ficou mais caro 0,25 euros por litro para o consumidor entre janeiro e abril, face ao aumento de 0,10 euros na fase de produção, segundo os últimos dados disponíveis no Observatório dos Preços.



Azeite Sérgio Lemos/ Sábado

Em 26 de janeiro, um litro de azeite virgem extra, na fase de consumo, custava 6,52 euros, enquanto em 20 de abril já estava nos 6,77 euros.

No entanto, em comparação com o final de 2025, houve uma descida de 0,05 euros por litro, segundo dados consultados pela Lusa no Observatório dos Preços.

Por sua vez, neste período, o azeite virgem passou de 5,72 euros para 5,48 euros por litro, verificando-se, assim, uma descida de 0,24 euros.

Quando comparado com o final de 2025, o preço do azeite virgem reduziu-se em 0,07 euros por litro.

Já na fase de produção, também nos primeiros quatro meses do ano, o preço do azeite encareceu 0,10 euros por litro, passando de 6,36 euros para 6,46 euros, quase em linha com o valor registado em 29 de dezembro de 2025 (6,47 euros).

No caso da azeitona para o azeite os dados mais recentes correspondem ao período entre 03 de novembro e 29 de dezembro de 2025 e indicam que o preço se encontrava estável em 0,56 euros por quilograma (kg).

Portugal vai receber, entre quinta e sexta-feira, o 'Olive Oil World Congress' (OOWC), o maior evento dedicado ao setor do azeite, que vai reunir investigadores, produtores e empresas de vários países.

O evento, organizado pela Agrifood Comunicación, terá lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, depois de uma primeira edição realizada em Madrid, em 2024.

O programa inclui o debate de temas como o futuro do setor, incluindo a adaptação às alterações climáticas, a digitalização e a aplicação da inteligência artificial.

Segundo dados avançados pelo Governo, para a campanha de 2025/2026 estima-se uma produção de cerca de 179.000 toneladas, um valor semelhante ao ano anterior.