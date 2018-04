Jorge Coelho regressa à Mota-Engil

O antigo ministro socialista e ex-presidente executivo da Mota-Engil, Jorge Coelho, está de volta à construtora portuguesa. Irá fazer parte do conselho de administração entre 2018 e 2021.

Depois de ter saído em 2013, o nome de Jorge Coelho volta agora a aparecer na proposta para os novos órgãos sociais da Mota-Engil dos próximos quatro anos, a ser aprovada em assembleia geral de accionistas agendada para o dia 11 de Maio, de acordo com uma informação da empresa divulgada à CMVM.

Jorge Coelho irá ocupar o lugar de vice-presidente do conselho de administração, que registará ainda as adições do embaixador Seixas da Costa, Sofia Cerveira Pinto e Ana Paula Sá Ribeiro. Na ordem de trabalhos há ainda uma proposta de aumento do número de membros do conselho de administração, de 17 para 21, e o aumento de vice-presidentes do conselho de administração, dos dois actuais para três.

Este é um regresso à construtora para o ex-ministro do Governo socialista de António Guterres, cinco anos depois da sua saída como presidente da comissão executiva, para o qual havia sido eleito em 2008.

(notícia em actualização)