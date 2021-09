Ivaucher: não estranhe se inscrição falhar, rede tem estado com problemas

Bastam três passos para fazer a inscrição no programa Ivaucher. Depois de entrar no site e colocar os seus dados e concordar que a empresa Saltpay trate os seus dados, o passo dois seria introduzir um código enviado para o telemóvel. Só que ao final da manhã desta quarta-feira, a SÁBADO apercebeu-se após seis tentativas que as mensagens não estavam a chegar.