Isabel dos Santos sai da administração da Unitel

Isabel dos Santos deixou a administração da operadora de telecomunicações angolana Unitel, anunciou a empresária em comunicado.





"Após 20 anos dedicados à criação, ao desenvolvimento e ao sucesso da Unitel, optei por deixar o cargo de membro do conselho de administração da empresa", refere uma nota enviada por Isabel dos Santos à imprensa.

No mesmo documento, a empresária que está a ser investigada no caso Luanda Leaks, justifica a sua saída com o facto de "numa altura em que a economia angolana e o mercado das telecomunicações atravessam condições económicas particularmente adversas", parecer "contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores se instale no conselho de administração da empresa, fruto das relações entre acionistas".

O anúncio da saída de Isabel dos Santos acontece poucos dias depois de a empresária a operadora angolana terem trocado acusações sobre uma alegada dívida da Unitel à Vidatel - de Isabel dos Santos.