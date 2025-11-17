Sábado – Pense por si

Grupo de espanhóis ligados a investigação às vendas ruinosas do Novo Banco

Em causa está a compra de imóveis ao Novo Banco que chegam a estar 35% abaixo do valor de mercado.

Um negócio em Sesimbra permitiu desenrolar um novelo de ligações entre investigadores espanhóis que tinham como objetivo ganhar dinheiro com imóveis que eram comprados ao Novo Banco abaixo do preço de mercado, e ainda eram cobertos por dinheiro público. 

Novo Banco
Novo Banco DR

A informação é avançada através de uma investigação do jornal Público que refere que o “gangue da pescada cozida” ou o “gangue espanhol” conta com um grupo de amigos e entre eles estão gestores, consultores e investidores. No centro do esquema está Volkert Schmidt, atual diretor do Lone Star, que geriu quatro milhões de euros de ativos imobiliários do antigo BES. 

Investigação
