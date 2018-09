O Governo reviu em alta o impacto do descongelamento das carreiras da função pública e, em 2019, a medida custará mais 152 milhões de euros do que o previsto no Programa de Estabilidade (PE) enviado para a Comissão Europeia, escreve o jornal Público esta quinta-feira. No total, segundo um comunicado das Finanças, o descongelamento terá no próximo ano um impacto bruto de 542 milhões de euros nas despesas – número que ultrapassa a estimativa feita em Abril (389,8 milhões de euros).

Estes números, apresentados na quarta-feira pelo Governo na primeira reunião com os sindicatos para discutir o Orçamento do Estado de 2019, reforçam os argumentos do Ministério de Mário Centeno – que defende que o descongelamento das carreiras se traduz num aumento do rendimento dos funcionários públicos.

Nas reuniões, o Governo não antecipou se haverá ou não aumentos reais de salários, frisando que esses aumentos ocorrerão por via do descongelamento de carreiras – que, de acordo com os cálculos das Finanças, se traduzirá em subidas salariais de 3,1%.