As empresas operadoras da rede de distribuição de gás deverão poder, sem quaisquer constragimentos legais, fazer repercutir nas faturas mensais das famílias consumidoras o valor das taxas de ocupação do subsolo (TOS) cobradas pelo municípios. Já as autarquias passam a ver delimitados por valores máximos e mínimos os montantes que cobram às empresas a título de taxa de ocupação do subsolo, de acordo, nomeadamente, com o comprimento das condutas usadas.Leia mais no Jornal de Negócios