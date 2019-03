secretário de Estado da Mobilidade anunciou que os novos apoios estatais vão ajudar a triplicar os postos de carregamento para carros elétricos. José Mendes garantiu que estão reunidas condições para a criação de 100 novos postos de carregamento rápido em Portugal.

"O Governo vai disponibilizar 1,5 milhões de euros para apoiar, a fundo perdido, até 50% do valor do carregador rápido, até um limite de 15 mil euros por carregador", informou o governante à Antena 1. Este investimento vai permitir a criação dos 100 postos de carregamento.