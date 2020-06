O Governo estima que até final do ano não necessite de injetar mais do que mil milhões de euros na TAP, ficando disponível uma almofada adicional de 200 milhões, anunciou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Pedro Nuno Santos começou por se congratular com a aprovação por Bruxelas da proposta do Governo de apoio financeiro à TAP num montante máximo de 1,2 mil milhões de euros.

"Nós contamos não necessitar mais do que mil milhões até final do ano. Temos uma almofada de mais 200 milhões para fazer face a este contexto de incerteza", frisou.

"Podemos fazer uma injeção no imediato que dê resposta às necessidades de liquidez da TAP para fazer face aos compromissos, nomeadamente com os trabalhadores e fornecedores", detalhou. "A injecção será feita na forma de empréstimo público, do Tesouro, mas não está excluída fazer uma injeção com empréstimo privado garantido pelo Estado", acrescentou.

"A empresa terá de apresentar nos próximos meses um plano de reestruturação que garanta a viabilidade a médio e longo prazo da TAP", indicou ainda o governante.



Essa reestruturação, salientou, não pode "pôr em causa a dimensão da empresa". "O Governo não quer uma TAP pequena", frisou.