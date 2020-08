Os preços dos combustíveis poderão sofrer apenas ligeiras alterações a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, mantendo-se perto dos valores máximos verificados a meio de março, quando a atual pandemia se estava já a fazer sentir nos preços dos hidrocarbonetos.

De acordo com os cálculos do Negócios, o preço do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,241 euros por litro, enquanto que o preço da gasolina simples 95 tem margem para uma subida de um cêntimo para os 1,400 euros. Ambos os valores ficam próximos dos máximos de março, atingidos há duas semanas.