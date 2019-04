Programa de Estabilidade para 2019-2023 foi apresentado por Mário Centeno. Em 2021, os contribuintes terão um alívio fiscal de 200 milhões.

As despesas com pessoal na Função Pública vão aumentar mais de 2,4 mil milhões de euros entre 2019 e 2023. Além dos ganhos remuneratórios obtidos com as progressões e a contagem do tempo de serviço, os funcionários públicos terão também aumentos salariais, segundo as previsões do Programa de Estabilidade para 2019-2023 apresentado na segunda-feira pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.



O documento indica também que os contribuintes terão, em 2021, uma redução no imposto sobre o rendimento de 200 milhões de euros, através da diminuição das taxas do IRS, do IRC ou de ambas.



Saiba mais no Correio da Manhã.