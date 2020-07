Fortuna de Bezos engorda 13 mil milhões de dólares num só dia

Este montante superava o recorde anterior estipulado também por Bezos, que em setembro de 2018 registava uma fortuna de 167,7 mil milhões de dólares, antes do divórcio da sua ex-mulher MacKenzie, depois de 25 anos de casamento.



Sozinho, Bezos tem uma fortuna maior do que a avaliação de empresas como a Exxon Mobil, a Nike ou a McDonalds.





Devido à valorização da Amazon, Mackenzie Bezos, a sua ex-mulher viu a sua fortuna subir 4,6 mil milhões de dólares no mesmo dia, sendo agora a 13.ª pessoa mais rica do mundo.

Jeff Bezos, presidente da Amazon, acrescentou 13 mil milhões de dólares à sua fortuna num só dia, depois de as ações da empresa que lidera terem disparado 8% na sessão de ontem. Esta é a maior subida diária de sempre nas fortunas dos mais ricos do mundo, de acordo com o índice de multi milionários da Bloomberg.A Amazon viu a sua cotação escalar, impulsionada pelo otimismo em torno das compras online, que podem ter vindo para ficar após a pandemia. Este ano, a empresa já valorizou 73%.Bezos, de 56 anos, é o fundador da Amazon e o homem mais rico de sempre. No final de maio, a fortuna do CEO da Amazon fixava-se nos 172 mil milhões de dólares, um novo recorde para a pessoa mais rica do mundo, apesar de todo o mundo estar a atravessar uma das maiores crises económicas de sempre.