O Governo prepara-se para aceitar proposta do Bloco que permite à Autoridade Tributária controlar os contribuintes que aderiram às três versões do Regime Excepcional de Regularização Tributária.

A Autoridade Tributária e Aduaneira, que até agora não dispunha da informação completa sobre os contribuintes que aderiram às amnistias fiscais de 2005, 2010 e 2012, vai passar a poder fazê-lo, acedendo aos dados que foram guardados pelo Banco de Portugal. Trata-se de uma proposta do Bloco de Esquerda que obteve já o aval do Executivo, apurou o Jornal de Negócios junto de fonte governamental.



Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios.