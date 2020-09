Exceções nos limites no crédito ao consumo terminam hoje

O Banco de Portugal decidiu que não vai prorrogar as exceções temporárias aos limites na concessão de novos créditos aos consumidores, que pretendiam facilitar o acesso ao crédito para fazer face a situações de quebra de liquidez temporária, para além de 30 de setembro. Assim, a partir do início do próximo mês voltam a prevalecer as recomendações da medida macroprudencial da entidade implementadas em 2018.





Entre o dia 1 de abril e 30 de setembro, o Banco de Portugal implementou um conjunto de exceções temporárias nos limites no crédito ao consumo, de modo a facilitar o acesso das famílias a crédito para fazer face a situações de quebra de rendimento temporária por parte das famílias.





As medidas previam que os novos contratos de crédito pessoal com maturidades até dois anos, celebrados entre 1 de abril e 30 de setembro "com o objetivo de mitigar situações de insuficiência temporária de liquidez das famílias, não necessitam de ter pagamentos regulares de capital e juros, nem de cumprir o limite ao rácio entre o montante total das prestações mensais associadas a todos os empréstimos detidos pelo mutuário e o seu rendimento mensal líquido (rácio DSTI)".





"Tendo em consideração a alteração abrupta e significativa das condições económicas e financeiras causada pela pandemia de COVID-19, e apesar dos elementos de flexibilidade já previstos na recomendação, o Banco de Portugal entendeu que era adequado introduzir uma medida de flexibilidade adicional, de cariz excecional e temporário, tendo em vista assegurar, no muito curto prazo, liquidez às famílias", explica a entidade em comunicado.





O Banco de Portugal previa reavaliar a extensão das medidas antes do fim do prazo das exceções, mas considerou que, "na análise de uma amostra de instituições representativas de cerca de 90% das novas operações de crédito concedidas a particulares, não foram concedidos novos créditos nelas enquadráveis", daí não prolongar as exceções.





Deste modo, a 1 de outubro, as instituições de crédito voltam a ter que aplicar os limites recomendados pelo regulador ao nível da taxa de esforço face ao rendimento disponível.