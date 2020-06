EuroBic: Isabel dos Santos continua disponível para vender posição no banco

O Abanca desistiu de comprar o EuroBic. Isto porque, justifica o banco, as "condições acordadas para o referido objetivo não foram cumpridas". Já o EuroBic garante que Isabel dos Santos continua disponível para vender a sua participação no banco liderado por Teixeira dos Santos. Isto mesmo depois de o Abanca ter decidido deixar cair a operação para ficar com 95% da instituição financeira.Foi esta terça-feira que o Eco avançou - uma informação depois confirmada pelo Negócios - que os galegos do Abanco iriam deixar o cair o negócio de compra do EuroBic, depois de vários meses de negociação. Uma decisão que foi agora confirmada por ambas as partes."O Abanca comunica que, apesar de ter dedicado esforços e recursos significativos à aquisição de 95% do banco português EuroBic, foi forçado hoje a desistir da operação, uma vez que as condições acordadas para o referido objetivo não foram cumpridas", afirmou o banco num comunicado enviado às redações, notando que o acordo estava sujeito a determinadas condições. A decisão foi comunicada ao EuroBic e ao Banco de Portugal.Apesar desta decisão, a instituição financeira diz que "continuará a analisar potenciais operações de aquisição que fomentem sinergias ao seu projeto em Portugal".Já o EuroBic disse, num comunicado separado, ter sido "hoje informado de que as negociações que estavam em curso entre alguns dos seus acionistas e o Abanca, tendentes à transmissão das ações representativas de 95% do seu capital social, terminaram sem sucesso". "Não obstante o termo das negociações, sem sucesso, a Administração do EuroBic congratula-se com o facto de o Abanca ter apresentado uma proposta de aquisição após uma profunda análise realizada ao Banco e mesmo no contexto da crise provocada pela covid-19", acrescenta.

O banco adianta ainda que "Isabel dos Santos informou que continua disponível para alienar as suas participações indiretas representativas de 42,5% no capital do EuroBic, e os restantes acionistas, titulares de 57,5% do capital do Banco, informaram que mantêm em aberto todas as hipóteses de reconfiguração da estrutura acionista do banco, quer através da aquisição das participações indiretamente detidas pela Senhora Engª Isabel dos Santos, quer através da venda, por justo valor, das suas ações, total ou parcialmente a terceiros".



E deixa uma garantia: "a administração do EuroBic continuará, como até aqui, a assegurar a gestão sã e prudente do banco", salientando que "cumpre consistentemente os rácios prudenciais aplicáveis".

(Notícia atualizada com a posição do Abanca.)