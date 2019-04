Este ano foi também de estreia para três empresas, duas delas portuguesas. A Farfetch de José Neves, o primeiro unicórnio português, (ou seja, a empresa avaliada em 1.000 milhões de dólares) entra diretamente para o 9.º lugar da lista, enquanto a Ikea se estreia no 13.º lugar. Já o grupo Hotéis Real integra a lista, localizando-se no 20.º lugar.O estudo revela também que, antes de enviarem as candidaturas, a maioria dos portugueses investiga a reputação das empresas para saber com o que contar. Aliás, a reputação é um dos fatores que mais pesa na altura de escolher um empregador, mas não é o que mais peso tem: os portugueses importam-se mais com o salário atrativo e os benefícios.As gerações mais novas apresentam grandes diferenças em relação às mais velhas no que diz respeito àquilo que valorizam nos seus empregadores. Enquanto os trabalhadores dos 35 anos aos 64 anos preferem trabalhar em empresas com estabilidade financeira ou com boas localizações, a geração X e os millennials preferem ter um trabalho interessante e um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal.

"Estes resultados demonstram bem que existe um gap entre o que as pessoas mais valorizam numa decisão de emprego e os critérios em que as empresas se destacam na opinião dos talentos. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é mesmo o melhor exemplo. Este é o critério mais valorizado, em especial pelos millennials, mas é um dos que tem pior avaliação (número 9 em 10) nas empresas que atuam em Portugal, uma diferença que nos deve levar a agir e a criar uma estratégia de employer branding não apenas para as empresas, mas também para o nosso país, para a marca Portugal" afirma José Miguel Leonardo, o CEO da Randstad Portugal, em comunicado.

São também os mais novos que pensam menos na altura de mudar de trabalho, caso estejam desconfortáveis no local de trabalho ou lhes seja oferecida uma remuneração baixa.Conheça na fotogaleria a lista completa das empresas mais atrativas para trabalhar.