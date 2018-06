O Bloco de Esquerda garante que dos mais de 5700 pedidos de visto gold feitos a Portugal entre Fevereiro e Março deste ano apenas nove visavam a criação de emprego. Num projecto de lei, que vai ser entregue esta quinta-feira na Assembleia da República, o partido defende a abolição dos vistos gold, considerando que são uma fonte de corrupção, tráfico de influênicas, peculato, branqueamento de capitais, ilícitos fiscais e criminais e de discriminação entre quem tem dinheiro e quem não tem."Esta figura dos vistos gold apresenta um conjunto de traços profundamente negativos que, tudo ponderado, nos leva a dizer que deve ser eliminado", disse o deputado bloquista José Manuel Pureza ao Diário de Notícias, que teve acesso ao documento. Segundo o também vice-presidente da AR, dos mais de 5700 pedidos de visto gold apenas nove visavam a criação de emprego. "A esmagadora maioria são para investimento imobiliário", reforçou Pureza, destacando a "especulação" associada ao negócio. "Estamos a falar de investimento feito pelas elites, das oligarquias dos países, como a China, de onde vem a larguíssima maioria de pedidos, Rússia, Angola...", reforçou.Segundo o BE, entre Fevereiro e Março, foram pedidos 5717 vistos gold, sendo que 5553 foram para investimento imobiliário. Em Maio, de acordo com o documento citado pelo DN, 114 dos 120 vistos gold pedidos eram também para compra de imóveis. "Mais do que um imóvel, está em causa a compra de uma autorização de residência, e se o preço dessa autorização vale 500 mil euros, pouco importa que o imóvel não valha tanto", defende o partido no seu projecto de lei.Para José Manuel Pureza, o Governo não mostrou qualquer intenção de "sequer alterar as regras [dos vistos gold] e, sobretudo, a sua fiscalização e transparência". E, indo mais longe, defende mesmo que o Executivo liderado por António Costa tem demonstrado querer "manter o regime que foi criado em 2012".