Eles vão às lojas fazer as compras por si

"Eu vou por ti à Primark Carlos & Augusta" é uma das muitas páginas no Facebook, criadas por pessoas que aceitam pedidos de outras que não vivem perto de uma loja Primark e principalmente de quem não quer meter-se em grandes superfícies por causa da pandemia. A Primark é dos poucos gigantes comerciais que não vende online e houve quem visse nisso uma oportunidade de negócio. Estes "vendedores" vão às lojas, compram o que lhes é pedido e enviam pelo correio, cobrando uma comissão que varia entre 1 e 2 euros por artigo, consoante o seu preço.Augusta e Carlos Rodrigues, de 28 e 29 anos, criaram a página há cerca de três meses, têm 8600 membros e todos os dias recebem cerca de 200 pedidos de adesão ao grupo. A explicação é simples: deve ser dos poucos que cobram apenas €1 de comissão por artigo. Este verão, mudaram-se de Samora Correia para Tavira, onde trabalham numa quinta de exploração de citrinos. "Sempre fui muito dada a negócios. Comecei a ver publicações de pessoas a perguntar quem podia ir à Primark fazer compras, sobretudo agora com a pandemia, e lembrei-me de criar este grupo, até porque estamos perto da Primark de Almancil", conta Augusta à SÁBADO.As clientes enviam as fotos dos artigos que pretendem, ela faz a conta do valor total, já com a comissão e portes de envio, e espera que lhe mandem o comprovativo de pagamento. Depois, traz tudo da loja e faz a entrega via CTT. Quanto à rentabilidade, Augusta confessa que "não dá muito lucro, mas compensa". O casal tem quatro filhos – o mais velho de 11 anos e a mais nova de dois meses – e "o que der mais algum dinheiro, ajuda". Quando vai à Primark, uma vez por semana, tem de levar um dos filhos mais velhos e o marido para ajudar e também a bebé: "A Cloeh vai comigo porque demoro cerca de quatro horas na loja e na hora dela comer vou ao carro dar-lhe de mamar".