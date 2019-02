A Regal, promotora imobiliária, deverá concluir a reabilitação do empreendimento Fabrik no final do próximo ano. O projeto "está dividido em dez apartamentos de 2 quartos, incluindo dois duplexes", com as áreas a variarem entre os 116 e os 185 metros quadrados, revela um comunicado enviado para as redações.

Os valores de comercialização variam entre os 970 mil e os 1,67 milhões de euros, revelou fonte oficial da Fine & Country, uma das empresas responsáveis pela comercialização deste projeto. A Portugal Sotheby’s International Realty é a outra empresa que vai comercializar estes apartamentos. Estas duas empresas terão a missão de vender este projeto no mercado nacional, mas também internacional.