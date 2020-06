Economistas internacionais estimam recessão de 7,9% em Portugal

Os economistas dos bancos de investimento internacionais estimam uma contração no PIB em Portugal um ponto percentual acima do valor que o Governo inscreveu no orçamento suplementar.

As previsões de 16 economistas, de acordo com uma sondagem da Bloomberg realizada entre 5 e 10 de junho, apontam para uma recessão de 7,9% em Portugal este ano.

O Ministério das Finanças inscreveu no orçamento suplementar uma contração de 6,9% do PIB, também menos pessimista do que o FMI, que em abril estimou uma contração de 8%. A OCDE, que divulgou as suas previsões quase em simultâneo com a apresentação do retificativo, é ainda mais pessimista, apontando para uma queda do PIB de 9,4%. Isto no cenário mais otimista. Porque se houver uma segunda vaga de covid-19 a economia pode contrair-se em 11,3%.

Entre as principais instituições internacionais que fazem previsões para Portugal, apenas a Comissão Europeia se mostra alinhada com Portugal, prevendo uma redução do PIB de 6,8%.

A sondagem da Bloomberg também avança com estimativas para a evolução trimestral do PIB. A economia portuguesa deverá registar uma quebra de 13,4% no segundo trimestre, conseguindo depois uma recuperação em cadeia de 11,3% nos três meses seguintes.

Para 2021 os mesmos economistas esperam uma recuperação do PIB de Portugal (+5,1%), mas não a um ritmo suficiente para recuperar toda a perda deste ano. Em 2022 o crescimento do PIB deverá ficar-se pelos 1,9%, de acordo com a mesma fonte.

No que diz respeito à inflação, os mesmos economistas estimam uma estabilização de preços este ano e um aumento de 0,7% em 2021.