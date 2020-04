Economista sugere subsídios da Função Pública pagos em certificados de aforro covid-19

O economista Paulo Trigo Pereira propõe a criação de Certificados de Aforro Covid-19, como forma de o Estado se financiar para fazer face à crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. E defende que estes títulos deveriam servir para pagar metade dos subsídios de férias e de Natal da Função Pública este ano.

Trigo Pereira propõe "o pagamento de metade dos subsídios de férias e de Natal de todos os trabalhadores em funções públicas em Certificados de Aforro Solidários Covid-19", num artigo de opinião publicado no Observador.

Na sua crónica semana, Paulo Trigo Pereira explica que estes títulos "só poderiam ser resgatados após três anos, com as habituais exceções (doença, desemprego, etc.)" e "poderiam ser subscritos adicionalmente por qualquer particular", mas serviriam em primeiro lugar como forma de substituir parte do pagamento dos trabalhadores públicos.

"Seria uma forma de os trabalhadores em funções públicas darem o seu contributo, precisamente por não terem sido penalizados salarialmente, aumentava a poupança nacional e não aumentava a dívida externa, numa altura em que as viagens e as férias serão cá dentro", argumenta o economista que na legislatura passada foi deputado não inscrito depois de ter sido eleito pelo PS.

Segundo as estimativas de Paulo Trigo Pereira, este mecanismo "poderia financiar o Estado entre 2 mil e 4 mil milhões de euros (consoante a adesão dos trabalhadores do privado)", um montante que ficaria a par do que está previsto Portugal receber através da União Europeia para fazer face à crise provocada pela covid-19. "Conseguiríamos internamente mobilizar quase tantos recursos como a Europa nos concede através do MEE (Mecanismo de Estabilidade Europeu)", vinca.

"A analogia desta pandemia com uma guerra é excessiva, mas adotemos a estratégia de financiamento da guerra com empréstimos de muito longo prazo (como deveriam ser os europeus) e com o apelo à poupança e à solidariedade dos portugueses", conclui Trigo Pereira.

O economista entende "não há condições económicas para subidas discricionárias de salários (para além das que decorrem da progressão ou promoção na carreira) e pensões nesta conjuntura, e nestes dois anos, mesmo que o PIB crescesse em 2021 cinco por cento (FMI), pois este crescimento nem chegaria para anular a recessão esperada para 2020".

"A via que defendo para o ano 2020 e 2021 é no essencial a da contenção orçamental, apenas com aumento discricionário da despesa associada à crise nas medidas já previstas (reforços no SNS, pagamento de parte do lay-off pela Segurança Social, pais em casa a tomar conta dos filhos, etc.) o que associado a uma inflação nula, significa uma manutenção dos salários e das pensões reais", explica. Ou seja, não deveria haver cortes salariais no setor público como aconteceu durante o período da troika, mas também não deverá haver margem para aumentos.

"Resta argumentar porque não deve haver austeridade e descida dos salários. Há razões económicas, que se prendem com a necessidade de relançar o consumo privado, motor do crescimento económico (2/3 do PIB). Relembrar que em 2012, quando foram cortados dois salários (e duas pensões), tivemos a pior recessão da década de 2010. Ou seja, parte dos cortes salariais, pelo efeito negativo na economia não se repercutem numa redução do défice público. Há também razões de justiça distributiva, pois desde 2009 os salários estiveram ou congelados, ou cortados, estando as progressões nas carreiras suspensas até 2017. O equivalente, mutatis mutandis não aconteceu no privado", argumenta o economista.

"Aquilo que era importante, e nisso não deve haver contenção é implementar o programa de investimentos públicos e promover sistemas de incentivos ao investimento privado, mas sem ser com subsídios a fundo perdido", escreve.