É mais difícil arrendar casa em Lisboa do que em Berlim ou Barcelona

Uma análise do grupo de investigação Morfologia e Dinâmicas do Território do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto revela que é mais difícil alugar casa em Lisboa do que em Barcelona ou Berlim.Segundo o Público , o cruzamento de dados entre as rendas e os rendimentos de um agregado a viver num T2 de 95 metros quadrados demonstra que na capital portuguesa a taxa de esforço - percentagem do rendimento total do agregado familiar destinada ao pagamento das prestações de créditos - é de 58%, quase o dobro das outras duas cidades. Em Lisboa, a renda média é de 916 euros/mês, em Barcelona é de 1170 euros e em Berlim é de 1491, incluindo eletricidade e água.