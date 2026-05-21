Dzurinda e Aznar na conferência do canal NOW

‘As Grandes Transformações Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama internacional. É o caso de Mikulás Dzurinda. O antigo primeiro-ministro da Eslováquia (1998-2006) introduziu reformas de grande alcance que permitiram ao País iniciar o processo de adesão à UE e à NATO. Também exerceu os cargos de ministro dos Transportes e dos Negócios Estrangeiros.
Dzurinda e Aznar na conferência do NOWDireitos Reservados
É membro fundador da União Democrata e Cristã Eslovaca - Partido Democrático e foi presidente do partido entre 2000 e 2012. Em 2007, recebeu o Prémio Internacional F. A. Hayek pelas reformas implementadas e pelo combate à burocracia. Dzurinda vai participar no debate ‘Europa: Política e Defesa’. Ao seu lado estará José María Aznar. Autor de onze livros e doutor honoris causa por treze universidades, presidiu ao Governo de Espanha entre 1996 e 2004. Atualmente é presidente executivo da Fundação FAES e presidente do Instituto Atlântico de Governo.
Theresa May, Rishi Sunak, Álvaro Santos Pereira e Mary Kissel são outros dos participantes na The Lisbon Conference - The Great Transformation: The World in an Age of Uncertainty, o maior evento do género que se realiza este ano em Portugal, com curadoria de Durão Barroso.