Dona do Ozempic contribui com 1,6% para o PIB da Dinamarca

Farmacêutica Novo Nordisk teve "um impacto significativo" para o crescimento da economia dinamarquesa no terceiro trimestre, devido ao forte aumento das exportações.

A Novo Nordisk, que fabrica os medicamentos injetáveis para perda de peso Ozempic e Wegovy, foi responsável por um aumento de 1,6% no PIB da Dinamarca no último trimestre do ano, avança esta sexta-feira o El Economista. A empresa farmacêutica atingiu um marco histórico na economia dinamarquesa, devido à forte procura por esses produtos.



Medicamento Ozempic da Novo Nordisk em destaque após declarações de Trump Marcus Brandt / AP

O PIB da Dinamarca cresceu 2,3% no terceiro trimestre. Mas, segundo o instituto nacional de estatística do país, “sem a contribuição do setor farmacêutico”, o crescimento teria sido de apenas 0,7%. Como a Novo Nordisk, é a empresa que domina o setor no país, os analistas do Danske Bank concluem que a empresa “teve um impacto significativo no PIB”.

O contributo para o crescimento do PIB deu-se sobretudo do lado das exportações. As vendas da empresa ao exterior cresceram 4,1%, o que representa praticamente todo o crescimento das exportações de bens do país (4,7%). A Novo Nordisk está avaliada em 190 mil milhões de euros, praticamente metade do PIB do país, e suas vendas totalizam aproximadamente 9,3 mil milhões por trimestre.