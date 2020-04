Caro leitor(a),Na atual situação extraordinária em que vivemos a importância do acesso a informação credível tem sido ainda mais realçada. Sentimos essa exigência todos os dias por parte de si e estamos deste lado a trabalhar continuamente para lhe fazer chegar os melhores conteúdos. Para que isso seja possível há, em cada órgão de informação, dezenas ou centenas de profissionais, de jornalistas a fotógrafos, de gráficos a colunistas que garantem a sua continuidade.Para conseguirmos manter a qualidade precisamos da sua colaboração no combate à pirataria.Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por e-mail, whatsapp ou em redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. Esta partilha, além de ser um crime, é uma ameaça à sustentabilidade financeira das empresas, à informação livre e independente e no limite coloca em causa milhares de postos de trabalho.Por isso, numa iniciativa inédita, os diretores de vários jornais e revistas juntam-se agora para lhe pedir que nos ajude a travar a pirataria, convidando os leitores a assinarem as edições digitais ou a dirigirem-se ao ponto de venda mais próximo.Diga não à pirataria e sim à informação de qualidade."Eduardo Dâmaso,André Veríssimo, NegóciosBernardo Ribeiro, RecordCarla Borges Ferreira, Meios e PublicidadeCláudia Lobo, Visão JúniorDomingos Andrade, Jornal de NotíciasFerreira Fernandes, Diário de NotíciasFilipe Alves, Jornal EconómicoJoão Vieira Pereira, ExpressoJosé Carlos Vasconcelos, Jornal de Artes Letras e IdeiasJosé Manuel Ribeiro, o JogoMafalda Anjos, VisãoManuel Carvalho, PúblicoMaria João Vieira Pinto, Executive Digest e MarketeerMário Ramires, Sol e "i"Octávio Ribeiro, Correio da ManhãRui Tavares Guedes, Courrier InternacionalSérgio Magno, Exame InformáticaTiago Freire, ExameVítor Serpa, a Bola