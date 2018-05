A Bosch, em Braga, emprega cerca de 4450 pessoas em Portugal. É uma das empresas que contribuíram para que a Alemanha seja um dos maiores empregadores do país, a seguir ao Estado. Segundo dados avançados esta quarta-feira pelo Diário de Notícias, as cinco maiores empresas alemãs dão trabalho a 20 mil trabalhadores.

"Os dados oficiais revelam que as empresas alemãs são responsáveis por cerca de 35 mil empregos directos em Portugal, mas sabemos que são mais. Calculamos que sejam aproximadamente 50 mil. A estes juntam-se os empregos indirectos, que não conseguimos quantificar, porque muitas indústrias alemãs têm fornecedores locais", disse ao jornal Hans-Joachim Böhmer, director executivo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA).

Em 2016, as 400 empresas alemãs que operam no país registaram um volume de negócios próximo dos dez mil milhões de euros – sendo que quase metade desse valor resultou de vendas para o estrangeiro.

Os alemães procuram em Portugal "sobretudo a qualidade dos recursos humanos, em particular na área da engenharia", explicou o presidente do conselho director da CCILA, Miguel Franco. "Destaca-se também o excelente domínio das línguas estrangeiras, uma boa rede de infra-estruturas, o elevado nível de segurança, a estabilidade política e a boa abertura que Portugal sempre teve ao investimento estrangeiro. A ligação das empresas alemãs a Portugal é de longa data. Já nas décadas de 1970 e 1980 vieram para cá em força. Muitas ficaram e hoje estão a investir fortemente, como a Bosch, a Continental Mabor ou a Volkswagen, que é provavelmente um dos maiores investimentos estrangeiros de Portugal", sublinhou.

Por outro lado, e ao contrário do que aconteceu no século passado, o investimento alemão em Portugal começou a esmorecer. "Com a queda do Muro de Berlim, Portugal saiu um bocadinho do radar das empresas alemãs. A CCILA está a tentar reactivar o nome do país na Alemanha e já vemos alguns efeitos. A Eberspächer abriu uma fábrica em Tondela, no ano passado, e criou 550 empregos", disse Miguel Franco.

Merkel de visita a Portugal

A chanceler alemã, Angela Merkel, inicia esta quarta-feira uma visita a Portugal com um programa centrado na tecnologia e investigação, deslocando-se à multinacional alemã Bosch de Braga e ao I3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde do Porto.

A convite do primeiro-ministro, Merkel e António Costa seguem para o Porto em veículos Volkswagen produzidos na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.