O défice do Serviço Nacional de Saúde (SNS) baixou em 2019 para 621 milhões de euros, revelam dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde ao Negócios. Ainda assim, com a despesa com pessoal a disparar 7,3%, a melhoria no saldo ficou aquém do que tinha sido planeado no Orçamento do Estado.

Segundo os dados apurados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a despesa total do SNS aumentou 4,8%, atingindo os 10.680,1 milhões de euros. A receita, por seu turno, foi reforçada em 6,3% face à execução do ano anterior, maioritariamente através de mais transferências da administração central.Leia mais no Jornal de Negócios