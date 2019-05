Não é uma recomendação de investimento muito convincente. Mas ainda assim a Proteste investe, da Deco Proteste, dá "luz verde" à subscrição dos títulos, que está disponível desde sexta-feira, afirmando que é um investimento que pode "valer a pena".

Numa análise publicada no seu site, precisamente no dia em que iniciou o período de subscrição das obrigações da SAD do Benfica, a Deco Proteste lembra que tem criticado as emissões das SAD dos clubes portugueses, pelo que obter um conselho de compra de títulos SAD "tem-se mostrado difícil".

Agora é diferente. Esta emissão de 25 milhões de euros do Benfica "está globalmente em linha com emissões de dívida de alto risco comparáveis" e por isso "é a primeira a merecer ‘luz verde’ sob condições".

A análise da associação de defesa dos consumidores diz que desta vez as obrigações "podem valer a pena" e para tal cita sobretudo a evolução das contas da SAD.

"Reconhecemos que houve uma evolução positiva considerável nas contas do Benfica nos últimos anos" e, "mesmo corrigindo algumas ‘engenharias financeiras’ (...) o endividamento da SAD reduziu-se consideravelmente", diz a Proteste Investe, que conclui que o Benfica "evoluiu de uma situação financeira catastrófica para uma situação que, ainda sendo de risco elevado, atinge valores comparáveis a outras cotadas".



Entre os vários indicadores da SAD, a unidade da Deco Proteste cita a autonomia financeira, que melhorou de 4% para 22% e a cobertura dos encargos com a dívida pelo EBITDA, que "também melhorou consideravelmente", passando de 1,2 para 1,9.