18:17

Novo edifício é inaugurado a 9 de Julho.

O novo edifício do Hospital CUF Descobertas vai abrir no dia 9 de Julho, em Lisboa. A nova ala resulta de um investimento de mais de 50 milhões de euros.



A área total do hospital passa a ser mais de 56 mil m2. O novo edifício concentra 116 gabinetes de consulta e zonas de exames, bloco operatório e hospital de dia médico, distribuídos por seis pisos.



A CUF apostou em áreas médicas como a Ortopedia, Oftalmologia e Dermatologia e criou serviços de acompanhamento à Mulher, em todas as fases da vida, e à Criança e Adolescente.

O novo edifício do Hospital CUF Descobertas tem também um Centro do Conhecimento dedicado à investigação, ensino e formação médica.

Dos 56 mil m2 totais de área do CUF Descobertas, 39 mil são dedicados a actividades assistenciais e não assistenciais e 17 mil de estacionamento.

O Hospital CUF Descobertas abriu em 2001.