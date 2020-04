Crise: Crise do coronavírus não faz funcionários públicos perder regalias

O Governo não tenciona aplicar, este ano, quaisquer cortes no sistema remuneratório da Função Pública por causa da grave crise económica causada pela pandemia do novo coronavírus. No limite, se o País chegar ao final do ano numa situação económica mais grave do que o esperado, admite-se que o Executivo possa não ter condições de concretizar o aumento de 1% prometido à Função Pública para 2021.

As previsões apontam para que o coronavírus tenha um forte impacto negativo na economia portuguesa e mundial, em 2020. Com uma quebra acentuada no PIB em 2020, haverá uma forte descida na receita fiscal e um aumento apreciável na despesa pública. Mesmo assim, segundo apurou o Correio da Manhã, o Governo não pretende avançar com cortes nos salários, nem congelar as carreiras e promoções dos funcionários públicos.



