Criptoarte. Esta arte nasce no computador

Os nfts já competem lado a lado com uma pintura de Frida Kahlo ou com uma obra de Jeff Koons. Têm direito a exposições em galerias de arte e batem recordes nas famosas leiloeiras, como a Christie’s. É a aposta do futuro. O artista Mike Winkelmann, por exemplo, conseguiu vender a obra Everydays: the first 5.000 days por 61 milhões. Desde então, os nfts ganharam um lugar de destaque no mundo da arte virtual.



Marzia Braggion descobriu a criptoarte de forma acidental. Em janeiro de 2020, esta italiana radicada em Portugal investiu em ethereum, uma das mais de 30 criptomoedas existentes no mercado, e ficou encantada com os desenhos que ilustravam o site da comunidade de blockchain.



“Procurei o nome do artista e descobri os nfts”, recorda à SÁBADO. Há que esclarecer: nfts ou tokens não fungíveis são representações digitais de algo único e tornaram-se uma forma de determinar o autor de criações digitais como vídeos, fotos, gifs, etc., que podem facilmente ser copiadas na Internet.

Plataformas como galerias de arte