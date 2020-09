Costa Silva: “Ainda bem que o modelo das ideias ultraliberais não vingou”

António Costa Silva voltou a defender que será o Estado, e não o mercado autorregulado, que nos poderá salvar dos efeitos nefastos da crise pandémica e que para Portugal responder de forma mais eficaz aos problemas presentes e desafios futuros é fundamental apostar na qualificação das pessoas e na requalificação da administração pública."Não é o mercado que nos vai salvar, é o Estado", declarou o consultor Costa Silva na apresentação dos contributos da sociedade civil feitos para a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030 (contou com 1.143 contributos), num evento que decorre na Gulbenkian, em Lisboa. No entender do professor do Instituto Superior Técnico, a crise em curso mostrou quão importante é o Estado Social e os serviços que presta aos cidadãos, a começar pela saúde e pela educação, o que o leva a esperar que haja a "humildade necessária" para reconhecer a "derrota histórica das ideias ultraliberais".

"Ainda bem que esse modelo não vingou", disse defendendo a aposta na modernização da administração pública e garantindo que "pos mercados autorregulados não funcionam necessariamente para o bem público".



No âmbito da requalificação da administração pública, que Costa Silva considera excessivamente burocrática pois "muito orientada para pareceres e poucos para a resolução de problemas", o também CEO da petrolífera Partex insistiu na necessidade de se criar uma loja do cidadãos para empresas e a realização de "conferências deliberativas" que permitam aos empresários acederem a decisões de forma mais ágil. Defendeu ainda o rejuvenescimento da administração pública, assim como do "audro de professores".

Dos mais de mil contributos públicos feitos para a sua Visão Estratégica, Costa Silva salientou que os eixos que receberam mais propostas dizem respeito ao investimento em infraestruturas físicas, à reindustrialização e à aposta na qualificação das pessoas e da administração pública.