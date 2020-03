Coronavírus: autocarros de Lisboa vão ter horários iguais às férias escolares

As empresas de autocarros da região de Lisboa vão passar a ter horários idênticos aos praticados durante as férias escolares a partir de segunda-feira. A notícia foi confirmada por fonte da Área Metropolitana à TSF , adiantando que a decisão significa menos autocarros em percursos perto das escolas, que encerram no mesmo dia - uma das medidas tomadas pelo Governo para conter a progressão do coronavírus

A Área Metropolitana de Lisboa revelou ainda que pediu às empresas "um esforço suplementar de oferta que responda à procura que se vier a verificar em cada momento, e em áreas e serviços específicos".



Mais de 135 mil pessoas foram infetadas em todo o mundo, a maioria na China, onde mais de 3.000 pessoas morreram e mais de 62.000 já recuperaram. Em Portugal, segundo a DGS, há 112 casos confirmados de coronavírus, 1.308 casos suspeitos e 5.674 pessoas sob vigilância. São 34 novos casos desde esta quinta-feira. Há 107 pessoas internadas em hospitais, estando cinco fora. Dois dos infetados já tiveram alta.



Além disso, duas famílias de seis pessoas internadas no Hospital de São João devido a infeção pelo novo coronavírus deixaram, esta sexta-feira, a unida hospitalar para passarem para acompanhamento domiciliário. Os pacientes não estão curados - para isso é preciso ter dois testes negativos - mas estão assintomáticos.