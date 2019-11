Consórcio Amorim/Vanguard conclui compra da Herdade da Comporta

Após um longo processo, a Vanguard Properties e a Amorim Luxury adquiriram esta quinta-feira os ativos imobiliários do Fundo da Herdade da Comporta à Gesfimo. A escritura pública foi feita nas instalações da Deloitte Consultores, entidade que supervisionou o concurso lançado em agosto de 2018.A Vanguard Properties, do milionário francês Claude Berda, e Amorim Luxury, detida por Paula Amorim, pagaram 157,5 milhões de euros pelos ativos Comporta Dunes e Comporta Links, os quais totalizam uma área de 1,380 hectares.Os novos donos destes dois ativos da herdade da Comporta têm um projeto de desenvolvimento dos dois ativos turísticos que se estenderá por 15 anos, período ao longo do qual estimam investir mil milhões de euros.Numa primeira fase o investimento será de 300 milhões e destina-se à construção de 52 moradias.Os dois ativos situam-se nos concelhos de Grândola e Alcácer do Sal.A Vanguard Properties e a Amorim Luxury, em comunicado, dizem que "fica, assim, concluído um longo trabalho de negociação e formalização do processo de aquisição que vai permitir o desenvolvimento de toda uma região, criando emprego, oferta turística de altíssima qualidade, tudo num contexto de respeito pela vida, pelos ecossistemas, e pela sustentabilidade futura".(Em atualização)