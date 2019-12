O filho mais novo de quatro irmãos, filhos de agricultores da Freixofeira, em Torres Vedras, Luís Vicente começou por vender outros produtos que não a fruta. "Depois de vir da tropa, ele dedicou-se a comprar e vender várias coisas", conta à SÁBADO José Justino, de 84 anos, que foi amigo daquele que se tornaria o homem mais rico da terra. "Cheguei a ir com ele aos arredores de Lisboa, onde havia rebanhos de ovelhas, para ir buscar estrume que na altura se usava na agricultura."

Mas rapidamente o jovem empresário, de origens humildes, fixou-se na pera rocha, a fruta típica da região. "Ia aos campos comprar diretamente aos produtores", conta Miguel Barbosa, diretor-geral do Grupo Luís Vicente. Depois fazia o transporte para um armazém na Freixofeira, embalava e, com a ajuda de um dos genros, deslocava-se a Lisboa para vendê-la no antigo Mercado do Rego, que até 2000 abastecia o comércio retalhista da cidade. Hoje, o grupo Luís Vicente produz 15 mil toneladas de fruta por ano e comercializa 70 mil toneladas de fruta por ano.