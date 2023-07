CMTV líder de informação há 15 meses consecutivos

A CMTV liderou no mês de junho o consumo de informação nacional na televisão por cabo. A liderança da televisão do Correio da Manhã leva 15 meses consecutivos sem qualquer interrupção.





No mês que terminou na sexta-feira, aobteve uma audiência média diária de 102 mil e 300 espetadores que acompanharam a estação a cada minuto do dia.Esse resultado corresponde a um share médio de 4,9%. Os concorrentes daficaram muito longe do líder: a CNN fechou o mês com um share médio de 3,3% e a SICNotícias obteve 2,4%. A RTP3 alcançou um share mensal de 0,7%.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são fruto da medição de audiências feita pela GFK.