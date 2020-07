Byron Haynes, presidente do conselho de administração do Novo Banco, diz que a instituição financeira vai dar prioridade este ano à limpeza dos ativos "herdados do passado", sendo que para 2021 é antecipado um resultado líquido positivo.





O objetivo passa por "resolver os problemas de ‘Legacy’ e que o banco ‘recorrente’ dê lucros" em 2021, disse o gestor em entrevista ao Jornal Económico O chairman realça que o banco "não vende carteiras de ativos com desconto" e considera "muito irónico" que a sua independência seja questionada numa altura em que saiu a acusação ao Universo BES.Byron Haynes não antecipa a saída dos acionistas da Lone Star "num futuro próximo", afirmando que o fundo norte-americano "desde a aquisição em outubro de 2017, tem dado um grande apoio ao conselho geral e de supervisão e ao conselho de administração executivo"."Os acionistas têm investido no futuro. E investir no futuro não me diz que queiram sair num futuro próximo", referiu o gestor na entrevista, adiantando que o Novo Banco não vai precisar de mais dinheiro público além do limite definido de 3,89 mil milhões de euros.