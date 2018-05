Apesar do crescimento nas vendas de automóveis nos últimos anos, as marcas acreditam que o preço dos carros vai aumentar já em Setembro, nalguns casos em milhares de euros. Em causa está a entrada em vigor de um novo ciclo de medição das emissões poluentes, avança esta segunda-feira o Diário de Notícias.O novo métodoWLTP (Worldwideharmonizedlightvehiclestestprocedure), que entra em vigor a 1 de Setembro deste ano, vai conferir valores de consumos e de emissões poluentes mais realistas - as marcas automóveis receiam que o Orçamento do Estado para 2019 não promova a neutralidade fiscal que a Comissão Europeia pediu aos Estados membros na transição do anterior ciclo para o novo.

O secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Hélder Pedro, reconhece que há uma possibilidade real de um aumento duplo nos preços em poucos meses. O agravamento nas emissões ligado às tabelas em vigor poderá representar um aumento de "40% ou 50%" no valor do imposto a pagar, sobretudo nos segmentos mais altos, explicou ao jornal, garantindo que o Governo está "atento e muito receptivo a todas estas questões. A intenção não é que haja agravamento de impostos só por haver, mas a verdade é que não se pode alterar impostos a meio do ano fiscal".

Marcas vão aumentar preços?

Ricardo Oliveira, director de comunicação da Renault, admite: "Estamos preocupados, como toda a gente. Ainda não se sabe o que o Governo vai fazer, embora exista uma recomendação - não uma directiva - para que a aplicação do WLTP seja fiscalmente neutra. Ou seja, existe a possibilidade de os preços subirem em Setembro e descerem em Janeiro. Mas não sabemos o que vai ser feito", disse ao diário.

A SIVA, responsável pela importação das marcas Volkswagen, Audi e Skoda, também mostra preocupação. "Há mesmo o risco de termos carros mais caros", afirmou o director de relações externas da empresa, Ricardo Tomaz. "Ou as marcas absorvem a subida dos impostos, desde que não seja um grande aumento, ou então os carros podem subir de preço em Setembro para os clientes".