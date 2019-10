O Lamborghini com portas em formato de asas, modelo Aventador, também voa na tabela de preços até aos 750 mil euros. Mas vendê-lo tem que se lhe diga: implica visitas mensais à fábrica de Bolonha, a Norte de Itália, e test drives no autódromo de Ímola para não defraudar expetativas de clientes de topo. Miguel Costa, diretor das marcas de luxo da Siva (Lamborghini e Bentley) revela à SÁBADO como funciona a estratégia de vendas que, a avaliar pelos números, tem resultado: os carros do fabricante italiano foram os que mais venderam no segmento, em Portugal, de janeiro a junho de 2019 (numa variação de 260% face ao período homólogo do ano anterior).

Para este boom têm contribuído os residentes com vistos gold, explicam à SÁBADO vários comerciais da área. E havendo mais poder de compra, há, naturalmente, mais investimento das marcas: tanto apostam em novos modelos (exemplo do elétrico da Porsche, Taycan, apresentado no passado dia 10); como em pontos de venda requintados (a Jaguar Land Rover tem inaugurado showroooms de Norte a Sul do País, numa estética de boutique de luxo com rececionista à entrada). Isto além das funcionalidades do carro-computador da Tesla, representativas da febre: o software permite configurar karaoke, buzinas, jogos, partidas (até reproduz o som da flatulência), mapas de estações de carregamento, etc.



Sendo cliente (e fã) da Tesla, Hugo Pinto, de 42 anos, acrescenta que a marca de luxo tem vindo a crescer nas estradas portuguesas – e também no online. O próprio é administrador do grupo fechado no Facebook Tesla Club Portugal, que conta com mais de nove mil membros.