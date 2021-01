Carlos Gomes da Silva sai da Galp Energia

Carlos Gomes da Silva está de saída da Galp Energia. A informação foi avançada esta terça-feira pela petrolífera em comunicado enviado à CMVM . O cargo de presidente executivo da empresa vai passar a ser ocupado por Andy Brown, antigo diretor de "upstream" da Shell.

"A Galp informa que o Senhor Eng. Carlos Gomes da Silva apresentou hoje a sua renúncia aos cargos de vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva da Galp e aos demais cargos de administração exercidos pelo mesmo em sociedades ou entidades participadas pela Galp", lê-se no documento.

A empresa sublinha ainda que o pedido de renuncia foi "oportunamente consensualizados" entre Carlos Gomes da Silva e a presidente do conselho de administração da Galp, Paula Amorim, "assegurando as condições para uma transição estruturada e com plena normalidade de funcionamento dos órgãos de governo da Galp".

Para desempenhar as funções até aqui exercidas por Carlos Gomes da Silva, o conselho de administração da petrolífera deliberou "dever ser cooptado Andy Brown, devendo esta cooptação tornar-se efetiva no dia 19 de fevereiro de 2021, sendo subsequentemente submetida a ratificação pelos acionistas em próxima Assembleia Geral", detalha a empresa.



Carlos Gomes da Silva entrou para o Conselho de Administração da Galp em 2007 e assumiu a presidência da Comissão Executiva em abril de 2015, tendo sido reeleito em 2019 para mais quatro anos de mandato.

De acordo com informações recolhidas pelo Negócios, os acionistas da empresa consideram que o ritmo da implementação da estratégia da transição energética deveria ser mais rápido. Por esses motivos, a escolha do substituto recaiu num perfil internacional de modo a ter uma visão mais global do setor, e das mudanças que está a atravessar, para acelerar o caminho da transição energética.

(Notícia em atualização)