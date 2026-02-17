Sábado – Pense por si

Dinheiro

Brasileiros e americanos são os que mais compram luxo em Portugal

Sónia Bento
Sónia Bento 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Renato Leite, diretor-geral da Global Blue em Portugal, revela que o nosso país está cada vez mais no mapa dos shopaholics e ávidos de artigos caros

Ainda não é um destino de compras por excelência, mas Portugal aumentou 12% as vendas tax free de artigos luxo, entre 2019 e 2024 – acima da média da Europa – revela o estudo Global Insights on Luxury Market 2025. Renato Leite, de 51 anos, diretor-geral da Global Blue (maior operadora de tax free que permite aos turistas extracomunitários fazer compras com reembolso do IVA), explica quais são os estrangeiros que compram mais artigos de luxo em Portugal, onde as fazem e o que procuram.

Tópicos Casa nova Casa Nova casa Caso Portugal Lisboa Christian Dior S.A. Louis Vuitton Global Blue Renato Leite El Corte Inglés
