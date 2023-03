Bons negócios: vende-se casa com inquilino lá dentro

Chegam a pagar metade pelo imóvel e não se importam de esperar que fique desocupado. Vanessa Ferreira está radiante com a compra que fez por 170.000 euros no centro de Lisboa. Esta é uma forma para dar a volta à crise.

Uma inquilina com mais de 70 anos resiste à especulação imobiliária. Vive sozinha, numa casa rara para os tempos que correm: um rés do chão de 70 m2, bem conservado, com pátio privativo de 40 m2, perto da Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Mantêm-se os tetos trabalhados, o chão de tábuas corridas e as portadas nas janelas (ou não fosse o edifício de finais do século XIX, entretanto reabilitado). A renda? Menos de 200 euros por mês.