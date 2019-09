BMW quer eliminar seis mil empregos até 2022

O administrador financeiro (CFO) da BMW, Nicolas Peter, pretende suprimir entre cinco mil e seis mil postos de trabalho até 2022, avança esta quinta-feira a revista alemã Manager Magazin.



De acordo com a publicação, a maioria dos cortes serão na sede da fabricante automóvel, em Munique.



O grupo BMW registou uma quebra de 53,1% nos lucros do primeiro semestre, para 2,8 mil milhões de euros.



A revista indica ainda que Ilka Horstmeier deverá assumir a direção dos recursos humanos da BMW, enquanto Milan Nedeljkovic ficará encarregue da direção de produção da marca germânica.



A BMW, que recusou comentar à Reuters a notícia, tem vindo a alterar os cargos de topo da sua estrutura.



Em agosto, Oliver Zipse sucedeu a Harald Krueger como CEO da fabricante bávara, o que deixou em aberto a vaga de diretor de produção.



E na quarta-feira a empresa anunciou que a administradora com o pelouro dos recursos humanos, Milagros Caiña Carreiro-Andree, não cumprirá um novo mandato, invocando razões pessoais.