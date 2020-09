A SAD do Benfica obteve 41,7 milhões de euros de lucro no exercício 2019/2020, uma subida de 48,7% e o segundo melhor resultado de sempre, informou esta quarta-feira a sociedade anónima desportiva (SAD) "encarnada".Em comunicado enviado à CMVM, a SAD destaca que os 294,4 milhões de euros de rendimentos totais, que incluem os resultados operacionais e os rendimentos obtidos com a transferência de jogadores, são o valor mais elevado alguma vez registado.O exercício, sublinha a SAD, fica marcado pela pandemia da covid-19, com impacto a partir de março, que terá impedido o maior lucro de sempre da sociedade, que continua a ser de 44,3 milhões de euros, em 2016/17. E, admite a SAD, também é fortemente influenciado pela transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros, a maior de sempre do futebol português.