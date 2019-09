O Banco de Portugal (BdP) está a considerar reavaliar a idoneidade de gestores dos 14 bancos condenados pela Autoridade da Concorrência a 9 de setembro ao pagamento de uma coima no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de troca de informação comercial sensível, entre 2002 e 2013.





De acordo com o Jornal Económico, os gestores dos bancos podem perder as condições necessárias para desempenharem as atuais funções caso o supervisor avançe para a reavaliação.A 9 de setembro, a AdC anunciou em comunicado que os bancos condenados eram "o BBVA, o BIC (por factos praticados pelo então BPN), o BPI, o BCP, o BES, o Banif, o Barclays, a CGD, a Caixa de Crédito Agrícola, o Montepio, o Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), o Deutsche Bank e a UCI [instituição especializada em crédito à habitação, aravés de imobiliárias]".

A Autoridade da Concorrência indicou que "os bancos participantes na prática concertada trocaram informação sensível referente à oferta de produtos de crédito na banca de retalho, designadamente crédito habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas".

"Neste esquema, cada banco facultava aos demais, informação sensível sobre as suas ofertas comerciais, indicando, por exemplo, os ‘spreads’ a aplicar num futuro próximo no crédito à habitação ou os valores do crédito concedido no mês anterior, dados que, de outro modo, não seriam acessíveis aos concorrentes", acrescentou na altura o regulador da concorrência.