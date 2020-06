A comissão aplicada pelos bancos no processamento de uma prestação mensal de um crédito leva, a um só cliente, em 30 anos, o equivalente a 954 euros. As contas são feitas pela DECO , associação para a defesa do consumidor que defende a extinção desta taxa "abusiva" sobre o débito em conta do valor relativo à cobrança de prestações bancárias.