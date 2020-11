A administração da Autoeuropa decidiu suspender a produção na fábrica de Palmela em dezembro com três paragens que totalizam 13 dias, indica esta terça-feira a Comissão de Trabalhadores (CT) em comunicado.Assim, serão aplicados os "downdays" coletivos entre 5 e 7 de dezembro, no fim de semana de 12 e 13 e de dia 19 até ao final do ano, sendo que os dias 24, 26, 27 e 31 são de férias e o dia 25 é feriado.De acordo com a nota da CT, a produção mensal da fábrica será reduzida em sete mil unidades.A CT indica que a "significativa redução da produção" constitui "uma situação que nos merece a maior atenção e preocupação".No comunicado é também referido que "ao contrário do que a CT tinha proposto, para que a paragem fosse contínua tendo em conta o contexto pandémico", a empresa optou por interrupções intercaladas "alegando razões de natureza logística".Após um ano recorde, em que produziu quase 257 mil veículos, a Autoeuropa registava uma quebra de 28,4% em termos homólogos nos primeiros 10 meses do ano.