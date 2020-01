Autoeuropa investe 103 milhões este ano

A Autoeuropa vai investir 103 milhões de euros este ano, indicou a empresa na sexta-feira, através da sua conta na rede social Linkedin. Este investimento destina-se, segundo se lê nessa informação, à "modernização da operação logística e ao aumento da capacidade de produção".





Fonte oficial da Autoeuropa indicou que este investimento não significa um aumento da capacidade de volume de veículos a serem produzidos em Palmela. A mesma fonte já tinha indicado ao Negócios que a fábrica se encontra "na sua capacidade máxima".

No ano passado, a empresa já tinha investido um valor de aproximadamente 110 milhões de euros para o reforço da produção.

O investimento deste ano destina-se, em grande medida, a uma "nova linha de corte nas prensas e à automatização do armazém de logística interna", diz a mesma nota.



Produção deve estabilizar acima dos 250 mil carros

Ao Negócios fonte oficial da fábrica da Volkswagen em Palmela tinha referido que "o plano de produção atual é de cerca de 250 mil veículos", um número em linha com os 254.600 produzidos no ano passado.

A Autoeuropa viu a sua produção mais do que duplicar nos dois últimos anos, passando de 110 mil unidades em 2017, ano em que começou a produzir o SUV compacto T-Roc, para mais de 250 mil veículos no ano passado. Aliás, só do T-Roc foram produzidas em 2019 mais de 206 mil unidades. Este volume posiciona a fábrica portuguesa como a quinta maior da marca Volkswagen, com exceção da China.

Em 2020, ano em que celebra 25 anos desde o início da produção, a fábrica de Palmela irá também atingir um marco histórico: a produção do veículo número três milhões. E, com os ritmos de produção da Autoeuropa, essa fasquia deverá ser atingida em abril.