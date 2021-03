Até nas casas de banho havia ações

Nos anos 1980, a Bolsa não chegava para toda a gente e faziam-se negócios no parque de estacionamento do Terreiro do Paço, com os títulos na bagageira dos carros. Muito antes disso, já havia corretores na rua mais luxuosa de Lisboa, onde o vinho era proibido.

Nos anos loucos da Bolsa, os cofres não chegavam para guardar os títulos. Pedro Caldeira lembra-se de ter ações por todo o escritório – até nas casas de banho. Uma vez, surpreendeu um pintor a usar títulos para não sujar o escritório durante umas obras. "Ele não sabia que papéis eram aqueles", diz à SÁBADO o ex-corretor.



Foram os anos em que o fumo de tabaco invadia a praça de mercados do Terreiro do Paço, com latas de Coca-Cola espalhadas pelas mesas e corretores a berrar, colados aos telefones fixos. "As ordens eram anotadas num quadro de ardósia enorme, que ocupava toda uma parede, com o Sr. Renée a andar de um lado para o outro num escadote com rodas", acrescenta.



Em 1986, a Bolsa teve a maior valorização de sempre – 188,61% - revela o livro The Lisbon Stock Exchange in the Twentieth Century, de Maria Eugénia Mata, José Rodrigues da Costa e David Justino. Uma realidade muito diferente do pós-II Guerra, quando a escassez de transações levou a que se propusesse a venda de propriedades no mercado.