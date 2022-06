Açores e Madeira: onde há mais estrangeiros interessados em comprar casa do que portugueses

Alguns dos lugares menos habitados do País são mais concorridos pelos estrangeiros do que pelos portugueses: são mais de dez os concelhos com menos de 5 mil habitantes onde esta tendência se verifica.

O litoral português, onde se situam Porto e Lisboa e algumas cidades do Algarve, é a região mais procurada pelos estrangeiros, não só para passar férias, mas também para viver. A conclusão é de um estudo do portal imobiliário Idealista que procurou saber quais os cantos do nosso País que mais atraem a comunidade internacional e onde a procura de casas é maior por estrangeiros do que por portugueses.